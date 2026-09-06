Modena-Avellino 0-1, le pagelle: Besaggio super, Martinelli blinda il successo Seconda vittoria consecutiva per i lupi e acuto immediato nella prima trasferta in campionato

Prova a tutto campo e secondo gol consecutivo, di nuovo aprendo lo score: al minuto 8 Besaggio firma il gol che risulterà decisiva in Modena-Avellino. Ancora a segno il centrocampista, autore di una ottima prova e di una rete splendida: conclusione precisa, forte e tesa, che rende impossibile l'intervento di Chichizola. Nello sviluppo del match, con l'Avellino vicino al raddoppio in più occasioni, risulta comunque prezioso Martinelli, che blinda il risultato su un Modena vicino al pari con tre legni colpiti. Nel tabellino i voti dei biancoverdi con Nesta premiato dalle scelte di formazione anche a Modena. Il tecnico si ritrova a dover sostituire un attaccante in avvio di gara come nell'esordio con l'Arezzo. Nelle prossime ore si capirà l'entità dell'infortunio rimediato da Favilli.

Il tabellino con i voti

Serie B

Terza Giornata

Modena-Avellino 0-1

Marcatori: 8' pt Besaggio

Modena (4-3-3): Chichizola; Tonoli, Nador (41' st Folino), Nieling, Zampano (1' st Azzi); Santoro (41' st Bozhanaj), Brugman (18' st Bacchin), Bianco; Olzer, Ambrosino, Caso (32' st Montevago). All. Galloppa. A disp. Consiglio, Maran, Adorni, Ronco, Acquah, Arnaboldi, Imputato

Avellino (3-5-2): Martinelli 7,5; Izzo 7, Simic 6 (1' st Venturi 6,5), Enrici 7; Missori 6 (1' st Cancellotti 6,5), Di Maggio 6 (32' st Berenbruch sv), Palumbo 6,5, Besaggio 8 (20' st Sounas 6), Moruzzi 6,5; Russo 6, Favilli sv (19' pt Cheddira 6). All. Nesta 7. A disp. Iannarilli, Sala, Pandolfi, Faticanti, Biasci, Adamo, Di Paolo

Arbitro: Di Loreto

Ammoniti: Palumbo (A), Zampano (M), Simic (A), Ambrosino (M), Bozhanaj (M), Martinelli (A)

Assistenti: Moro e Di Giacinto

Quarto ufficiale: Perenzoni

VAR e AVAR: Dionisi e Giua

Recupero: 4' pt