Avellino, "tre punti e clean sheet": Izzo guarda subito al Palermo La carica del difensore biancoverde sui social dopo la vittoria ottenuta a Modena (0-1)

"Oggi era importante portare a casa i tre punti, ma ancora più importante era non prendere gol": così Armando Izzo, sulla pagina ufficiale social, ha sottolineato la gioia per i tre punti conquistati dall'Avellino a Modena (0-1) rimarcando anche il secondo clean sheet consecutivo. Dopo il Vicenza anche i canarini non sfondano il muro biancoverde. Il cambio modulo, il 3-5-2, ha garantito solidità difensiva e qualità offensiva ai lupi nell'occupazione degli spazi.

"Voglio un Partenio di fuoco"

"Domenica ci aspetta un’altra battaglia, voglio un Partenio di fuoco": ha aggiunto il difensore dei lupi guardando subito alla prossima sfida. Domenica (ore 15) al "Partenio-Lombardi" gli irpini ospiteranno il Palermo. Alle 20.30 la corazzata del torneo cadetto affronterà la Sampdoria al "Renzo Barbera" nell'ultima gara del terzo turno di campionato.