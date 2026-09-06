Modena-Avellino 0-1, Nesta: "Abbiamo alzato il livello" Il tecnico dei lupi: "Tassello prezioso nel cammino e un pizzico di fortuna occorre sempre"

"Siamo stati troppo bassi e abbiamo fatto fatica a risalire sulle palle perse. Il Modena è forte, ma abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Un pizzico di fortuna occorre sempre e sono contento che abbiamo messo un tassello importante nel cammino. Abbiamo alzato il livello": così si è espresso Alessandro Nesta dopo Modena-Avellino 0-1.

"I tifosi? Siamo seguiti ovunque e speriamo di dare tanta gioia"

"Favilli? Ha avuto un problema, forse si è fermato in tempo e vedremo nelle prossime ore. Simic ha chiesto il cambio per un fastidio al polpaccio. Peccato averli persi in gara con due cambi giocati per infortunio. - ha spiegato il tecnico dei lupi - Cheddira? Non è ancora al top. Ha avuto difficoltà negli ultimi minuti. C'è bisogno di tempo per vederlo al massimo. I tifosi? Siamo una delle poche squadre al mondo seguite ovunque. Ad Avellino il calcio è una cosa molto importante e speriamo di dedicare il maggior numero di vittorie a loro".