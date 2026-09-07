Avellino, Besaggio ancora a segno: "Risultato frutto della prova da squadra" Il centrocampista: "Il mister mi parla tanto sin dal ritiro, vuole il massimo da me e da tutti"

"Sapevamo che saremmo venuti a fare una partita difficile contro una squadra molto attrezzata. Il mister ci aveva messo in guardia. Portiamo a casa questi tre punti. Faceva molto caldo, abbiamo sofferto un po' tutti, però il caldo era per tutti in campo. Il gol? È il gol, la palla è uscita sul mancino, me la sono sentita anche per chiudere l'azione ed è nato un bel gol": così Michele Besaggio per il commento post-gara di Modena-Avellino 0-1, decisa dalla sua rete al minuto 8.

Secondo gol consecutivo per la mezzala

Il centrocampista risulta a tutto campo nella doppia fase e dopo Avellino-Vicenza firma nuovamente un gol che apre ai tre punti dei lupi. Quota 6 dopo tre turni e i lupi affronteranno il Palermo domenica prossima (ore 15 al "Partenio-Lombardi") per la quarta giornata di campionato: "Il mister mi parla spesso, mi parla sin dal ritiro e mi sprona per tirare il massimo. È quello che provo a fare per essere protagonista in tutte le gare. Tutto quello che viene, però, è merito di tutti. Ci diamo una mano insieme", ha affermato Besaggio.