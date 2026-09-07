Antonio Vetrone: nuovo dirigente della polizia di frontiera a Civitaveccchia Nuovo e prestigioso incarico per il vice questore irpino originario di Greci

Nuovo e prestigioso incarico per il vice questore della polizia di stato Antonio Vetrone. Da oggi, lunedì 7 settembre, assume la guida della polizia di frontiera marittima del porto di Civitavecchia.

Il provvedimento di trasferimento, con decorrenza odierna, lo porta dalla Polizia Stradale al nuovo incarico presso lo scalo portuale laziale.

Vetrone, irpino originario di Greci, vanta una lunga esperienza nella polizia di stato, maturata in particolare nel settore della polizia stradale. In Campania ha ricoperto incarichi di responsabilità, dirigendo la sezione polizia stradale di Benevento e il centro operativo autostradale (Coa) di Napoli, prima di proseguire il proprio percorso professionale in altri importanti uffici.

L’ultimo incarico lo ha visto impegnato a Roma come funzionario presso la terza divisione della polizia stradale del polo tuscolano. Un’esperienza che rappresenta l’ultimo passaggio prima del nuovo ruolo a Civitavecchia.

Il porto rappresenta uno snodo strategico per i collegamenti marittimi e per la gestione dei flussi di passeggeri e merci. Alla polizia di frontiera sono affidati compiti fondamentali nell’ambito dei controlli di frontiera e della sicurezza dello scalo.

Per Antonio Vetrone si apre dunque oggi un nuovo capitolo professionale, con la responsabilità di dirigere uno degli uffici di frontiera più importanti del Lazio.

Un incarico di rilievo che porta ancora una volta un professionista irpino ai vertici di una struttura strategica della polizia di stato.