Sergio Melillo: "Quando c'è una mamma c'è sempre una tavola imbandita" Il saluto commovente di Melito Irpino alla Madonna del Rosario di Pompei

E' stato il vescovo Sergio Melillo, con profonda emozione a presiedere la solenne celebrazione conclusiva della missione del quadro della Madonna del Rosario di Pompei a Melito Irpino.

"Quando c'è una mamma - ha detto nella sua omelia, rivolgendosi ai fedeli - c'è sempre una tavola imbandita". Ecco un passaggio significativo.

Il saluto al quadro della madonna di Pompei da parte della parrocchia di Sant'Egidio Abate guidata da don Michele Puopolo.

"Con il cuore colmo di gratitudine, abbiamo salutato il quadro della nostra mamma di Pompei che riparte per continuare il suo pellegrinaggio d'amore. Lo abbiamo fatto con il cuore e tutto l'amore possibile. Clicca qui per ascoltare questo bellissimo pensiero.

Un grande ringraziamento va al nostro vescovo Sergio Melillo che con parole amorevoli ha presieduto la santa messa.

Un momento di grande emozione, clicca qui per guardare le immagini: don Franco, delegato della Missione, ha donato alla nostra comunità un quadro della Madonna di Pompei, un quadro di San Bartolo Longo e la casula a don Michele, come segno di affetto e di comunione.

Grazie di cuore ai laici missionari: Emilio, Giovanna e Annarita per il loro prezioso servizio. Maria resta con noi, sotto il tuo manto siamo al sicuro.

Clicca qui per vedere il momento finale della missione mariana. Resterà una bellissima esperienza, oseremo dire storica per il popolo melitese. Non era mai accaduto finora...