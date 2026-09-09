Manovra, Aquino: "Quattro proposte a sostegno dei comuni" "Un contributo strutturale di almeno 50mila euro per la manutenzione e alla sicurezza delle strade"

Un fondo permanente per la manutenzione stradale, l’abolizione degli oneri di attraversamento ferroviario per i servizi pubblici essenziali, la revisione del fondo crediti di dubbia esigibilità e la riassegnazione delle economie del Pnrr agli enti virtuosi.

Sono le quattro proposte avanzate da Ciro Aquino, presidente provinciale della Lega di Avellino e sindaco di Montefredane, in vista della prossima legge di bilancio.

Le misure sono state discusse e portate all’attenzione della due giorni “A tua difesa”, organizzata dalla Lega alle Officine Farneto di Roma.

"Chiediamo un contributo strutturale di almeno 50mila euro all’anno per ogni comune fino a 15mila abitanti, da destinare alla manutenzione e alla sicurezza delle strade, sul modello della misura introdotta da Matteo Salvini quando era ministro dell’Interno», spiega Aquino.

Tra le proposte anche l’abolizione dei canoni e degli oneri dovuti per l’attraversamento di linee ferroviarie dismesse, sospese o in attesa di elettrificazione da parte delle reti idriche, fognarie, energetiche, del gas e delle telecomunicazioni.

"È inoltre necessario rivedere il fondo crediti di dubbia esigibilità, premiando i comuni con una maggiore capacità di riscossione attraverso la riduzione degli accantonamenti. Le risorse liberate potrebbero essere impiegate per strade, patrimonio pubblico, servizi sociali e cofinanziamento delle opere», aggiunge.

La quarta proposta prevede che il Ministero dell’Istruzione e del Merito riassegni le economie e le giacenze del Pnrr ai Comuni che abbiano concluso gli interventi e raggiunto i target entro il 31 agosto, destinandole a lavori di completamento, sistemazioni esterne, arredi e attrezzature. Aquino propone anche una premialità per gli enti che abbiano realizzato negli asili nido un numero di posti superiore a quello finanziato.

"La Lega è il partito dei territori e della concretezza amministrativa. Sostenere i Comuni significa migliorare la vita dei cittadini, mettere in sicurezza i territori e garantire servizi più efficienti. Lavoreremo affinché queste proposte possano trovare spazio nella prossima legge di bilancio», conclude Aquino".