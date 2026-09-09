Montefalcione, assolti per il decesso di un'anziana: disposta una nuova perizia I giudici della Corte di Assise di Appello di Napoli hanno disposto un nuovo accertamento

di Paola Iandolo

Decesso dell'anziana F.D'A.: i giudici della II Sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli hanno disposto una consulenza tecnica d'ufficio con competenze medico legali per far luce sulla morte della donna deceduta nel maggio 2018 in una casa di riposo della provincia di Avellino. Il conferimento dell'incarico e la nomina del perito sono fissati per l'udienza del 20 novembre 2026.

L'assoluzione in primo grado

L'appello è stato presentato dai familiari della donna, parte civile nel processo per il decesso della loro congiunta - rappresentanti dall'avvocato Rosaria Vietri - contro la sentenza di assoluzione emessa dai giudici della Corte di Assise di Avellino nel gennaio 2025. In primo grado i giudici si erano basati sulla relazione del consulente della Procura secondo cui la donna era già affetta, al momento del ricovero, da demenza senile con psicosi delirante e da vasculopatia cerebrale multinfartuale. Patologie che, per il collegio avellinese, avrebbero comunque portato al decesso.

La perizia in Appello

I familiari dell'anziana deceduta hanno sempre sostenuto che le sue condizioni si siano aggravate nei mesi precedenti la morte a causa della sedazione prolungata, di due lesioni da decubito di terzo stadio, il calo di peso, la disidratazione e la malnutrizione. Ora i giudici della Corte di Assise di Appello di Napoli hanno accolto il ricorso presentato dal legale dei familiari e stabilito che una nuova perizia. Nuovo accertamento teso a stabilire la causa della morte e esista un nesso tra le condotte omissive contestate e il decesso, tenendo conto delle patologie riscontrate durante la permanenza nella struttura. Dalle conclusioni del consulente dipenderà l'esito del processo di secondo grado.





