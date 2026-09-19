Ricorrenza San Matteo: Anacomi con il presidente Della Porta alla celebrazione

Martedì prossimo 22 settembre alle ore 10,30 l'avvocato Antonio Della Porta, presidente di Anacomi parteciperà insieme ad autorità civili e militari, alla santa messa in onore di “San Matteo”, patrono della Fiamme Gialle.
La celebrazione eucaristica avrà luogo presso il Santuario del Santissimmo Rosario sito in Avellino al corso Vittorio Emanuele.
La figura di “San Matteo”, proclamato Patrono del Corpo della Guardia di Finanza nel 1934 da Papa Pio XI, rappresenta un riferimento spirituale e morale per tutti i finanzieri, custodi della legalità e servitori dello Stato. “Colgo l’occasione - afferma Della Porta - per ringraziare il Comandante Provinciale, Col. Leonardo Erre, per l'invito”.