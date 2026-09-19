"Alla fine si stanno scollando da soli per poi svolazzare in strada e nei campi" "Quei manifesti elettorali inutili, mai rimossi dalle mure della città ad Ariano Irpino"

Alla fine si stanno scollando da soli per poi svolazzare in strada e nei campi. Basta farsi un giro nelle zone rurali in modo particolare, dove durante la scorsa campagna elettorale ognuno ha fatto il bello e il cattivo tempo. Si è arrivati addirittura ad affiggere manifesti nelle proprietà private.

Manifesti che non sono stati mai rimossi dalle mura della città. Nessuno si è degnato di farlo. Nè il comune e nè gli stessi candidati. Nel rione Martiri, nei di fronte alla mega rotatoria vi è ancora una bacheca elettorale al muro mai rimossa.

E' facile immaginare che oggi quei rifiuti a terra vi resteranno per lungo tempo, forse a vita. Figuriamoci se qualcuno avrà il tempo o la voglia di pulire. Qualche mese fa in contrada Santa Barbara, un residente lo ha fatto di sua iniziativa, in silenzio nei pressi della chiesa. Ci chiese persino di non scrivere nulla a dimostrazione della sua umiltà. Chissà se qualcuno imiterà il suo gesto, visto che sarà molto difficile che il comune, senza operai - ci viene detto - provvederà a rimuoverli e soprattutto a pulire le strade. Eppure basterebbe davvero poco...