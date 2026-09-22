Tumore al seno, torna la prevenzione con il dottore D'Archi e le donne Hermes "PreVeniamo in Irpinia", il titolo della 2 giorni tra Avellino, Mercogliano, Ospedaletto e Summonte

Quattro comuni insieme per il mese rosa, quello della prevenzione del tumore al seno. Visite senologiche ed ecografie gratuite in Irpinia, per l'ottobre della prevenzione, con l'associazione Hermes e il dottore Sabatino D'Archi, chirurgo senologo Fondazione Gemelli Roma. "PreVeniamo in Irpinia" il titolo dell'iniziativa che animerà capoluogo e 3 comuni del Partenio per una due giorni di screening.

La due giorni di controlli

“PreVeniamo in Irpinia” porterà la prevenzione senologica sul territorio attraverso 4 tappe, nei comuni di Mercogliano, Ospedaletto d’Alpinolo, Avellino e Summonte, con visite senologiche ed ecografie mammarie gratuite, ma anche con la partecipazione di altri specialisti.

"Sappiamo già che, come accade ogni volta, purtroppo molte richieste potrebbero rimanere fuori - spiega il dottore D'Archi -. Ce ne dispiace, ma crediamo che la prevenzione debba essere fatta dedicando tempo, attenzione e metodo, non inseguendo i numeri sacrificando la qualità della visita. A ciascuna paziente vogliamo dedicare almeno 15 minuti: il tempo necessario per raccogliere accuratamente l’anamnesi, valutare gli esami precedenti, eseguire una visita clinica completa ed un’ecografia mammaria".

Le 4 tappe

È questo lo spirito con cui, insieme ad Hermes – Messaggeri della Prevenzione, abbiamo costruito “PreVeniamo in Irpinia”.

4 tappe per un unico obiettivo: la salute delle donne

Mercogliano – sabato 3 ottobre, 9:00–13:00

Ospedaletto d’Alpinolo – sabato 3 ottobre, 15:00–19:00

Avellino – domenica 4 ottobre, 9:00–13:00

Summonte – domenica 4 ottobre, 15:00–19:00

I controlli tra Capoluogo e Partenio

Esperti sul campo, dunque, per effettuare visite e controlli tra Avellino, Summonte, Mercogliano e Ospedaletto d'Alpinolo. Un tour no stop di due giorni per un week end, quello del 3 e 4 ottobre, che porterà tra spazi comunali e sedi di enti focus di approfondimento sulla prevenzione per le donne.

Le donne Hermes: Siamo messaggere di prevenzione

Le messaggere della prevenzione tornano sul campo, guidate dal dottore D'Archi che spiega: "Per noi questa è una occasione utile, necessaria, per accendere riflettori sull'importanza delle campagne di prevenzione - spiega -. Non si tratta di una prima volta, negli scorsi anni abbiamo già portato la prevenzione nei comuni, come lo scorso anno con la due giorni a Piazza della Libertà ad Avellino. Quest'anno torniamo come associazione Hermes e vogliamo realizzare visite un po' più accurate, come fossimo in ospedale in cui analizziamo documentazioni ed effettuiamo anche controlli ecografici, così da consegnare alla paziente un referto l più possibile completo e accurato". Questo ottobre della prevenzione a livello regionale e nazionale parte dai dati che restituiscono un quadro preoccupante: le adesioni agli screening pubblici, offerti dalle aziende sanitarie locali restano ancora bassi.

I dati e i trend

"Un dato preoccupante e su cui riflettere - spiega il dottore D'Archi .-

La scarsa adesione comporta spesso diagnosi tardive che compromettono le probabilità di guarigione, rendendo maggiormente impegnativi trattamenti e cure. Ecco il mio messaggio forte, che consegno a tutte le donne di ogni età è quello di non rimandare, trascurare, evitare i controlli. I numeri parlano chiari e sono sempre più numerose le donne giovani che si ammalano, come anche donne anziane. E' bene ricordare che per ogni età ci sono esami specifici da affrontare, come l'ecografia mammaria da fare ogni anno per donne dai 25 anni in su e la mammografia da fare dai 40 anni a salire. Queste sono indicazioni di massima, a cui vanno ad integrarsi una serie di indicazioni specifiche a seconda dei casi. Ultimamente, solo per citare qualche caso, mi capita spesso di avere in cura donne anziane anche di ottanta anni, che si ammalano e puntualmente mi dicono interdette: "Pensavo di essermela cavata". Purtroppo non è così e anche le donne che superarono i limiti di età previsti per gli screening offerti dell'Asl devono avere cura di effettuare ogni controllo, per tutta la vita".

D'Archi alle donne: non rimandate la vostra salute

E dunque anche la due giorni sarà un'occasione necessaria per ricordare a tutte le donne che, oltre le tappe dell'associazione Hermes con il dottore D'Archi, è fondamentale avere cura di se stesse, effettuando controlli annuali puntuali ed adeguati. "La prevenzione è anche non rimandare. I controlli periodici sono uno strumento fondamentale per prendersi cura della propria salute". Spiega D'Archi.

Per info e prenotazioni per la due giorni dell'associazione Hermes "Preveniamo in Irpinia" contattare il numero 3519615087: il calendario prevede la prima tappa sabato 3 ottobre a Mercogliano, nel pomeriggio visite senologiche ad Ospedaletto, domenica mattina di screening nella sede della Misericordia ad Avellino, pomeriggio si chiude con gli screening negli spazi del comune di Ospedaletto d'Alpinolo.