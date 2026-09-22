Ariano, non solo traffico e strada disastrata a Cardito: c'è un'altra "sorpresa" La denuncia dei commercianti: "Siamo invasi da topi"

Non vi è solo traffico di auto e mezzi pesanti a Cardito ma anche di topi. La denuncia arriva alla nostra redazione, direttamente dai commercianti. La zona interessata dalla problematica è quella in prossimità di via Fontanagelica, dove insistono diverse attività.

"Oltre agli odori nauseabondi di fogne, in questa zona dobbiamo fare i conti con la presenza di topi nei pressi sei nostri negozi, tavolini all'aperto, portono e auto parcheggiate. Il problema è datato. Lo abbiamo già segnalato tramite pec al comune e all'Asl di Avellino, ma non si è mosso nulla. I clienti vengono da noi a segnalarci la presenza di topi e noi restiamo impotenti. Non sappiamo cosa fare.

La situazione, riteniamo che sia estremamente preoccupante, pertanto rinnoviamo un nuovo appello urgentissomo a tutti gli organi competento affinchè si possa giungere al più presto alla soluzione".