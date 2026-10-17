Avellino: corso gratuito di semeiotica per proprietari di cani e gatti Successo per l'iniziativa tenutasi stamane nella sala parrocchiale della chiesa di San Ciro Martire

Rifugi per cani e gattili per far fronte alla presenza notevole di randagi, esigenza di più aree di sgambamento, divieto esplosione di fuochi dannosi per gli animali.

Sono statre queste alcune delle emergenze affrontate stamane ad Avellino durante il "Corso base gratuito di semeiotica per proprietari di cani e gatti", tenuto dal medico veterinario Luigi De Rosa nella sala parrocchiale della chiesa di San Ciro Martire.

Iniziativa fortemente voluta dalla deputata Sara Spiniello e il dottore Luigi De Rosa e supportato dall'avvocato Aniello Govetosa, noto per aver devoluto all'ambulatorio veterinario De Rosa, in beneficenza nel giorno del suo matrimonio, i proventi dei regali degli invitati. Una donazione volta a curare cani e gatti randagi e ad aiutare le famiglie in difficoltà impossibilitate a sostenere le spese veterinarie per i propri animali.

A dialogare con i presenti, in una sala gremita, l'assessore del comune di Avellino Enza Ambrosone:

"Come amministrazione comunale siamo sensibili, ed è questo l'aspetto che mi preme sottolineare, insieme al sindaco alle tematiche che riguardano, in nostri amici a quattro zampe. E' una battaglia lunga e di civiltà. Spesso i cani vanno confusi con i proprietari, per atteggiamenti che non sono consoni in una città.

Noi abbiamo in qualche modo cercato di sensibilizzare l'opinione pubblica con la prima delibera quadro di giunta, dettando una serie di regole precise.

Questo anche per evitare che l'inciviltà venga confusa con il comportamento degli animali ai quali siamo tutti affezionati. Su queste tematiche quindi dobbiamo essere attenti e responsabili".