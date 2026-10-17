Strada per Montevergine, Picone: "Puntiamo a riaprirla a corsia ridotta" La prospettiva del semaforo per un'unica corsia sul tratto interessato: "Attesa per il collaudo"

A margine dell'evento di ANCI Giovani Campania, il presidente della Provincia di Avellino, Fausto Picone, si è espresso così sui lavori per la riapertura della strada che porta al Santuario di Montevergine, ancora chiusa al traffico veicolare dopo la frana di fine novembre 2025. "Per la realizzazione dei lavori si è chiuso tutto il 30 settembre scorso. Con le riunioni in Prefettura siamo al lavoro per comprendere come riaprire coinvolgendo anche i Comuni ricadenti in quell'area geografica, la Regione Campania e il Demanio, che è proprietario di alcuni versanti che sono stati interessati dal fango della frana": ha affermato.

"Vogliamo evitare un anno esatto di chiusura"

La prospettiva è quella dell'istituzione di un semaforo per un'unica corsia nel tratto interessato dalla frana: "Ho già avuto modo di incontrare il prefetto e c'è un incontro anche con i dirigenti della Regione Campania. C'è l'obiettivo di riaprire, nel caso a corsie ridotte, e garantire finalmente ai tanti fedeli la possibilità di raggiungere il Santuario anche in auto. Sono oltre dieci mesi non c'è questa possibilità. Evitiamo un anno esatto di chiusura al traffico? Spero proprio di sì. Come Provincia abbiamo concluso i lavori, siamo in attesa dei risultati per cemento e tiranti per poter collaudare l'opera": ha aggiunto il presidente della Provincia.