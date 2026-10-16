VIDEO | ANCI Giovani Campania: ad Avellino la consulta regionale under 35

Ha preso il via la nuova stagione di ANCI Giovani Campania. Ll'ex Carcere Borbonico di Avellino ha ospitato i lavori della Consulta regionale. "L’obiettivo è costruire una rete stabile tra i giovani amministratori dei Comuni campani, favorire lo scambio di buone pratiche e avviare un percorso condiviso. Questo percorso porterà alla stesura di un Policy Paper regionale, con proposte e linee strategiche concrete da sottoporre alle istituzioni": si legge nella nota diffusa da ANCI Giovani Campania, guidata dal presidente Francesco Cacciapuoti. L'evento è stato aperto in compagnia del presidente della Provincia di Avellino, Fausto Picone, e della vice sindaca di Avellino, Anna D'Aliasi.
"Elaborazione del Policy Paper della Consulta"
"I partecipanti si divideranno in tre tavoli tematici: il primo dedicato alla valorizzazione e allo sviluppo delle aree interne, il secondo al rafforzamento delle politiche giovanili e alle nuove opportunità, il terzo alla gestione e promozione del patrimonio comunale e dei beni confiscati alla criminalità organizzata. I contributi emersi dai tavoli costituiranno la base per l’elaborazione del Policy Paper della Consulta": ecco i dettagli dei lavor della Consulta regionale. Ecco le interviste all'evento.