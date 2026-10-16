VIDEO | ANCI Giovani Campania: ad Avellino la consulta regionale under 35 Le interviste all'evento organizzato nel capoluogo irpino

Ha preso il via la nuova stagione di ANCI Giovani Campania. Ll'ex Carcere Borbonico di Avellino ha ospitato i lavori della Consulta regionale. "L’obiettivo è costruire una rete stabile tra i giovani amministratori dei Comuni campani, favorire lo scambio di buone pratiche e avviare un percorso condiviso. Questo percorso porterà alla stesura di un Policy Paper regionale, con proposte e linee strategiche concrete da sottoporre alle istituzioni": si legge nella nota diffusa da ANCI Giovani Campania, guidata dal presidente Francesco Cacciapuoti. L'evento è stato aperto in compagnia del presidente della Provincia di Avellino, Fausto Picone, e della vice sindaca di Avellino, Anna D'Aliasi.

"Elaborazione del Policy Paper della Consulta"

"I partecipanti si divideranno in tre tavoli tematici: il primo dedicato alla valorizzazione e allo sviluppo delle aree interne, il secondo al rafforzamento delle politiche giovanili e alle nuove opportunità, il terzo alla gestione e promozione del patrimonio comunale e dei beni confiscati alla criminalità organizzata. I contributi emersi dai tavoli costituiranno la base per l’elaborazione del Policy Paper della Consulta": ecco i dettagli dei lavor della Consulta regionale. Ecco le interviste all'evento.