Avellino, garante dei detenuti: pubblicato l'avviso per le candidature Il presidente della Provincia Picone: "Straordinario e prezioso il lavoro di Carlo Mele

È stato pubblicato l’avviso per l’acquisizione di candidature finalizzate alla nomina del garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Provincia di Avellino. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 12 del 31 ottobre prossimo. “Crediamo profondamente in questa figura che rappresenta un ponte tra gli istituti di pena e la società, un presidio di legalità e civiltà. - ha affermato il presidente della Provincia di Avellino, Fausto Picone, nella nota ufficiale diramata dall'Ente di Palazzo Caracciolo - L’avviso pubblico si rende necessario in considerazione della conclusione del mandato del garante uscente, Carlo Mele, a cui si deve un lavoro impareggiabile svolto negli anni. Un’attività preziosa che ha permesso di supportare le persone private della libertà personale ospitate nelle strutture del territorio, con particolare attenzione alle situazioni di maggiore fragilità. A Carlo Mele, che resta in carica fino al passaggio di testimone, va il nostro doveroso e sentito ringraziamento. Sono certo che non mancheranno occasioni di collaborazione".

I compiti del Garante evidenziati nella nota ufficiale

"Al Garante sono attribuiti i seguenti compiti, come evidenziato nell’avviso: promuovere l’esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi provinciali delle persone comunque private della libertà personale, ossia limitate nella libertà di movimento, residenti, domiciliate, dimoranti nel territorio della provincia, con particolare riferimento, per quanto attiene le attribuzioni e le competenze della Provincia di Avellino, ai diritti fondamentali, al lavoro, alla formazione professionale, all’assistenza, alla tutela della salute, allo sport, tenendo conto della loro condizione di restrizione; promuovere iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e dell’umanizzazione della pena detentiva; promuovere iniziative congiunte e coordinate con altri soggetti pubblici; esaminare e predisporre iniziative rispetto a segnalazioni che riguardino violazioni di diritti e prerogative delle persone private della libertà personale, ricercando ulteriori informazioni presso autorità competenti; informare e confrontarsi con le autorità competenti riguardo alle condizioni dei luoghi di reclusione, con particolare attenzione all’esercizio dei diritti riconosciuti ma non adeguatamente tutelati; promuovere con le pubbliche amministrazioni interessate dei protocolli d’intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite al luogo di detenzione; promuovere i rapporti con tutti gli organismi, istituzionali e no, interessati ai problemi penitenziari".