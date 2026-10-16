"BariNapoli: un nuovo asse di sviluppo per l'economia italiana?" Un libro dedicato alla nuova linea ferroviaria ad alta velocità/alta capacità

"BariNapoli un nuovo asse di sviluppo per l’economia italiana?" è questo il titolo del libro che Francesco Prota e Gianfranco Viesti, professori di Economia all’Università di Bari, hanno dedicato alla nuova linea ferroviaria ad alta velocità/alta capacità Napoli-Bari che non è soltanto un’infrastruttura di trasporto, ma è una possibile leva di trasformazione territoriale.

Il libro sarà presentato lunedi 19 ottobre alle ore 17:30 presso la Dogana Aragonese di Flumeri a poca distanza dal cantiere della stazione Hirpinia.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali e gli interventi introduttivi da parte dei sindaci di Flumeri Angelo Lanza, di Ariano Irpino Mario Ferrante e Grottaminarda Marcantonio Spera.

Dialogheranno con gli autori Luigi Famiglietti già sindaco di Frigento e Deputato della XVII legislatura, Roberto Sullo presidente dell’associazione Give Back Aree Interne, Emilio De Vizia presidente Confindustria Campania , Carlo Puca Assessore del Comune di Napoli e Giovanna Iacovone Vicesindaco del comune di Bari.

Saranno presenti gli autori del libro Gianfranco Viesti (Uniba), Francesco Prota (Uniba), Paola De Vivo (Unina) e Emanuela Montenegro (Uniba). L’incontro sarà moderato da Gianni Colucci direttore de Il Mattino di Avellino

Questo libro propone dunque una riflessione cruciale per il futuro del Sud e dell’Italia: non solo come collegare meglio due città, ma come costruire, attorno a quel collegamento, nuove possibilità di crescita, coesione e modernizzazione.