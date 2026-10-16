Caso Teatro Gesualdo, l'opposizione: "Cipriano si deve dimettere" De Rosa (M5S): "Chiedere le dimissioni dell'assessore è assurdo"

Prosegue il botta e risposta ad Avellino tra maggioranza e opposizione sul caso Teatro Gesualdo. Dopo Gianluca Festa anche l’ex sindaca, Laura Nargi, va all’attacco dell’assessore alla Cultura, Luca Cipriano. L’opposizione accusa: "Deve dimettersi". Proprio durante il sopralluogo della commissione erano in corso i primi lavori di riqualificazione. "Sono venuti, hanno fatto il sopralluogo, si sono palesate le loro mancanze e le loro inadempienze, hanno cercato di scaricare la colpa sulle precedenti amministrazioni e oggi, manco a farlo apposta, nelle ore di questo sopralluogo troviamo pittori e ditta delle pulizie. - ha spiegato il consigliere comunale di Davvero, Mario Spiniello - Verificheremo anche se queste ditte presenti sono state regolarmente autorizzate a fare ad horas tutte queste pulizie. Mi fa piacere perché almeno tutto è servito a smuovere qualcosa. Ma è assurdo dare colpa a chi c'è stato prima e ha dato lustro per 6 anni consecutivi.

De Rosa (M5S): "Chiedere le dimissioni è assurdo"

La maggioranza ribadisce il punto sulla vicenda, occorre sinergia per rilanciare il massimo cittadino. "In questa struttura ci sono responsabilità remote e recenti. - ha affermato il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Agostino De Rosa - È assurdo chiedere le dimissioni dell'assessore. Credo che il soppralluogo fatto dall'assessore Cipriano abbia rappresentato un punto di chiarimento e rottura per fare luce sulla questione"-