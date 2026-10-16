Lo sapete quanti mezzi transitano ogni giorno ad Ariano? Non ci crederete

40.000 veicoli in transito al giorno, lungo la statale 90 delle puglie ad Ariano Irpino, nelle due popolose periferie Cardito e Martiri e verso il centro di cui la metà, 20.000 solo a Cardito, per un totale di circa 1240000 al mese e 14600000 nell'arco di un anno.
Numeri spaventosi, ma reali, registrati dai rilievi elettronici attraverso i varchi di sicurezza installati dalla polizia municipale.
Parliamo di un rilevamento in ingresso e uscita giornaliero. Accade ad Ariano Irpino in provincia di Avellino, nel comune più esteso della Campania per superficie territoriale, con un'estensione di 186,74 km² (18.674 ettari).
Un'arteria strategica e crocevia tra la Campania e la vicina Puglia, unica strada alternativa, come accaduto proprio la notte appena trascorsa, in caso di chiusura per lavori ed altre motivazioni dell'autostrada Napoli-Canosa e negli ultimi anni interessata da una movimentazione di mezzi pesanti, diretti o di ritorno dal cantiere della costruenda stazione ferroviaria di Ariano Irpino in località Santa Sofia.