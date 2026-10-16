Bomba a Ranucci: la difesa di Mutone: chiederemo l'attenuazione della misura L'avvocato Carolina Schettino è il difensore del 40enne di Sperone arrestato a giugno

di Paola Iandolo

Attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, un anno dopo dall'esplosione della bomba davanti all'abitazione dell'ex conduttore di Report, facciamo il punto della situazione con l'avvocato Carolina Schettino, difensore di Saverio Mutone, ristretto da giugno nel carcere romano. "Io sono subentrata nella sua difesa da poco e lui in effetti era rimasto l'unico a non essere stato ancora sentito sui fatti che gli sono stati addebitati. Quindi c'è stato il tempo per ragionare su questa decisione, insomma sono maturi i tempi per rilasciare queste dichiarazioni".

La richiesta di sostituzione della misura

A breve il legale del 40enne di Sperone, compagno di viaggio di Pellegrino D'Avino, presenterà istanza di attenuazione della misura. "Insomma chiaramente sono maturi anche i tempi per presentare una istanza di sostituzione della misura cautelare con una misura meno afflittiva. Ecco quindi, sperando che gli vengano concessi gli arresti domiciliari".

La difesa punta su un video dell'attentato

In questi giorni dopo il primo interrogatorio reso da Saverio Mutone, che da giugno è sempre rimasto in silenzio, si è parlato molto di un video dell’attentato. Il legale del 40enne precisa "ovviamente c’è il segreto istruttorio sul punto, quindi non posso confermare o smentire la circostanza, sicuramente le indagini sono ancora in corso quindi qualora ci fosse un video chiaramente, per quanto mi riguarda sicuramente faremo sì che venga interpretato nel modo più favorevole all'indagato". Mutone è stato ascoltato per diverse ore dal pm della Dda di Roma Edoardo De Santis, nel carcere romano di Rebibbia. L'uomo ha confermato a inquirenti e investigatori di aver ricevuto il mandato da Gomes Tavares e che quest'ultimo era il factotum di Valter Lavitola.