Beneficenza con le maglie dell'Avellino: 3330 euro raccolti ad Atripalda Pronti altri appuntamenti in provincia, Dell'Anno: "L'obiettivo di una cena alla mensa dei poveri"

Successo ad Atripalda per l'asta di beneficenza con 19 maglie dell'U.S. Avellino 2025/2026, organizzata dall'Associazione per la Storia con l'ACSI Sport 2000 ASD e guidata da Carmine Capozzi. Sono stati raccolti 3330 euro con la maglia di Patrick Enrici e Raffaele Russo che sono risultate quelle venduta al prezzo più alto nella serata. Come sottolineato dal presidente dell'Associazione per la Storia, Mario Dell'Anno, quella di Atripalda sarà solo la prima di diverse aste nei comuni della provincia irpina. Il prossimo appuntamento è in programma giovedì 12 novembre a Lioni e saranno cinque le maglie della scorsa stagione protagoniste dell'evento: Marco Armellino con il Monza, Tommaso Biasci con il Bari, Luca Palmiero con il Palermo, Martin Palumbo con il Catanzaro, Lorenco Simic con il Palermo.

L'idea di una cena alla mensa dei poveri

"L'idea è di non fermarci alle aste di beneficenza. Vorremmo regalare una cena alla mensa dei poveri, dove i protagonisti dovranno essere proprio i calciatori con chi è meno fortunato. Vorremmo regalare un sorriso. - ha spiegato Dell'Anno - C'è entusiasmo in città, il mister ha creato un bel gruppo e sarebbe davvero importante fare bene anche a Cesena".