Ariano: posti auto riservati ai disabili spesso occupati da non aventi diritto Un lettore ci contatta per denunciare ciò che accade in via XXV aprile

"C'è un posto riservato ai disabili che viene puntualmente occupato da non aventi diritto o da chi approfittando del contrassegno di qualche congiunto ne fa un uso improprio". La denuncia alla nostra redazione arriva da un utente.

"Spesso c'è chi sosta per diverse ore, senza consentire un ricambio". Insomma, c'è qualcosa che di sicuro non va in via XXV aprile di fronte all'ex sede della comunità montana Ufita. Della vicenda è stata informata stamane anche una pattuglia della polizia municipale per le opportune verifiche che per la verità avvengono quotidianamente sia in centro che in periferia fanno sapere dal comando di piazza Mazzini.

Non è la prima volta che raccogliamo una segnalazione del genere. Via XXV aprile sembra che non sia l'unica zona in cui avvengono situazioni del genere. Denunce simile ci sono arrivate nel corso dei mesi anche da via Calvario e in altre zone del centro storico.