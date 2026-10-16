Ariano: distacco di blocchi arenacei lungo la bretella Russo-Anzani Un fenomeno che interessa allo stesso modo anche via Loreto

Distacco di piccoli blocchi arenacei lungo la bretella Russo-Anzani ad Ariano Irpino. Si tratterebbe di una frana da crollo. Questo è il termine appropriato. Un fenomeno che interessa allo stesso modo anche via Loreto, non molto distante da qui. Ce ne siamo occupati in questo articolo lo scorso 3 aprile. Qui però alcuni blocchi hanno arrecato anche danni alle autovetture in transito. Due giovani rischiarono grosso il 5 marzo scorso.

Nel caso di via Russo-Anzano, va evidenziato che in realtà è tutta la zona al momento interessata da fenomeni di instabilità, a partire dalla pavimentazione, sconnessa e dissestata in più punti, come pure i marciapiedi.

Una strada insomma che necessiterebbe di opere di manutenzioni, prima che la situazione possa peggiorare ulteriormente, come pure la pavimentazione sconnesse e oramai impraticabile di via Donato Anzani che dal silos parcheggio porta alla discesa di via Loreto.