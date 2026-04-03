Ariano: nuovo distacco di blocchi arenacei dal costone di via Loreto Le ultime abbondanti piogge stanno peggiorando una situazione già precaria e altamente a rischio

Nuovo distacco di blocchi arenacei dal costone di via Loreto ad Ariano Irpino. E' successo ancora una volta, fortunatamente senza conseguenze grave. Le ultime abbondanti piogge stanno peggiorando una situazione già precaria e altamente a rischio.

Si tratta di una proprietà privata verso la quale il comune è già intervenuto attraverso l'area tecnica con una diffida.

Il 5 marzo scorso si era staccato dalla parete arenaria, un altro blocco di grosse dimensioni e solo per un soffio non ci è scappò la tragedia. Al momento del crollo, stava transitando una fiat 500 sport con due giovani a bordo. Fortunatamente come è riportato in questo precedente articolo solo danni alla vettura.

Non è il primo caso. A terra sull'asfalto ci sono diverse pietre in frantumi, anche di grosse dimensioni. Qui le competenze lo ricordiamo sono di privati che dovrebbero intervenire prima che accada davvero l'irreparabile. Strada alle prese con diversi problemi a partire dall'asfalto viscido e pericoloso.