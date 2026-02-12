Ariano, via Loreto a rischio incidenti: occorre intervenire immediatamente Sotto accusa l'asfalto saponetta e la mancanza di protezioni

E' in forte affanno via Loreto ad Ariano Irpino, la strada "scorciatoia" utilizzata soprattutto nelle ore di punta per raggiungere i vari istituti scolastici della città.

A finire sotto accusa è soprattutto il manto stradale che risulta essere viscido, particolarmente scivoloso e spesso invaso da fango, fogliame e detriti. Per non parlare delle pietre in caduta libera da una scarpata instabile da sempre.

Più di un'auto è finita fuori strada. Il pericolo è dietro l'angolo e gli incidenti sono all'ordine del giorno. La soluzione immediata? Grattare l'asfalto in modo da garantire una maggiore sicurezza. C'è bisogno al più presto dell'intervento di una macchina fresatrice.

Il pericolo maggiore? Se un'auto slitta rischia di precipitare in fondo alla cunetta. Non esiste alcuna protezione. Staccionata o guard rail. Per non parlare dello stato disastroso in cui versa la pavimentazione bianca di via Anzani, dal piazzale del parcheggio all'imbocco di via Loreto. La strada è davvero impercorribile.

Un problema, quello di via Loreto da prendere seriamente a cuore, prima che davvero accada l'irreparabile. Il comune è avvisato.