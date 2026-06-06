Ragazza investita ad Avellino, vigili del fuoco in azione nella notte Elisoccorso attivato per portare la giovanissima al Santobono

Sono in corso le indagini della polizia per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente avvenuto ieri sera in centro ad Avellino. La comunità avellinese segue con apprensione il caso della giovanissima 14enne rimasta ferita in un incidente in via Fariello. La ragazza originaria di Mercogliano è stata trasferita nel cuore della notte al Santobono di Napoli, per le gravi ferite riportate.

Vigili del fuoco in azione

Particolarmente significativo l'intervento effettuato ad Avellino intorno alle ore 22:00, dai vigili del fuoco in via Francesco Fariello, nei pressi dell'autostazione dei pullman, a seguito dell' incidente che ha coinvolto un motociclo e la giovane donna investita. Su richiesta del personale del 118, i Vigili del Fuoco hanno prestato assistenza nelle operazioni di soccorso e, poco dopo la mezzanotte, sono stati nuovamente impegnati in via Tagliamento per l'assistenza all'atterraggio dell'elisoccorso che ha provveduto al trasferimento della ferita presso l'Ospedale Santobono di Napoli.