Mercogliano in ansia per Sabrina, 13enne investita dalla moto: festa annullata La ragazza è ricoverata al Santobono di Napoli dopo un grave incidente davanti all’Autostazione

Grande apprensione a Mercogliano per le condizioni di Sabrina, la 13enne rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri davanti all’Autostazione di Avellino. La giovane è stata investita da una moto e, in seguito all’impatto, sbalzata violentemente contro un’auto in sosta.

Le conseguenze sono state particolarmente serie: la ragazza ha riportato fratture e lesioni in diverse parti del corpo, con traumi che interessano soprattutto il cranio e il femore. Dopo un primo ricovero presso l’ospedale Moscati di Avellino, i medici hanno disposto il trasferimento in eliambulanza all’ospedale Santobono di Napoli, struttura specializzata nelle cure pediatriche.

Secondo le informazioni trapelate nelle ultime ore, Sabrina sarebbe vigile e cosciente, ma resta sotto stretta osservazione da parte dell’équipe medica.

La dinamica dell'incidente al vaglio della polizia

Al vaglio della polizia ora ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Gli investigatori dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente. In sella alla moto c'era un ragazzo di Grottolella. Da una prima analisi, sembrerebbe che il giovane stesse impennando con il mezzo, per poi finire contro la giovane Sabrina.

La festa di fine anno annullata

La notizia ha profondamente colpito l’intera comunità scolastica di Mercogliano. Questa mattina, al termine di una riunione con la dirigente scolastica, è stata presa la decisione di annullare la festa di fine anno prevista per questa sera. Una scelta condivisa per manifestare vicinanza alla studentessa, ai suoi genitori e ai familiari in un momento particolarmente delicato.

I messaggi di affetto

Nel frattempo, sono migliaia i messaggi di affetto e sostegno arrivati sui social network e attraverso i canali istituzionali. L’intera città resta in attesa di notizie rassicuranti dall’ospedale napoletano, con la speranza che la giovane possa superare le conseguenze del grave incidente.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio, che ha espresso la propria solidarietà alla famiglia della ragazza.

«Raggiungerò questa mattina la famiglia al Santobono per portare la mia solidarietà. Purtroppo sono situazioni che dovrebbero essere evitate. Le modalità con cui è avvenuto il sinistro sono gravissime. L’incidente è avvenuto in un luogo frequentato ogni sera da migliaia di ragazzi e dove non si può circolare, quindi in violazione del Codice della Strada. Ci auguriamo che, al di là delle pene severe nei confronti del responsabile, si possa riabbracciare al più presto la cara Sabrina».