Avellino Basket: quando inizierà il campionato di Serie A2 2026/2027 Il format per promozioni e retrocessioni, le date di Supercoppa e Coppa Italia

Ha preso forma la stagione 2026/2027 di Serie A2, la terza per l'Avellino Basket nel secondo livello nazionale. La regular season inizierà nel weekend del 27 settembre, mentre l'ultima giornata della stagione è fissata per il fine settimana del 25 aprile.

Il format per la zona promozione (play-off e play-in)

La prima classificata al termine della stagione regolare avrà accesso direttamente alla Serie A, senza passare per i playoff promozione che assegneranno il secondo pass per il primo livello nazionale. Le squadre dal decimo al tredicesimo posto disputeranno il primo turno play-in in gara unica (match casalingo per la squadra con la miglior posizione in classifica). Le vincenti giocheranno il secondo turno play-in contro l'ottava e la nona in classifcata, sempre in gara unica e sempre sul parquet della squadra con la miglior posizione in classifica. Ai playoff parteciperanno le squadre dal secondo al settimo posto e le vincenti del secondo turno play-in. Le serie saranno al meglio delle cinque gare per quarti, semifinali e finale con il via fissato per il 6 maggio 2027.

I play-out, ma anche Coppa Italia e Supercoppa

Ai playout prenderanno parte le squadre dal sedicesimo al diciannovesimo posto con due serie al meglio delle cinque partite. Le due squadre perdenti retrocederanno in Serie B assieme all'ultima classificata al termine della regular season. Prima del campionato ci sarà la Supercoppa LNP di Serie A2, riservata alla squadra vincitrice dell'ultima edizione, della finalista playoff, della vincitrice della Coppa Italia di Serie A2 e della migliore semifinalista playoff per quoziente vittorie. La Supercoppa è in programma dal 18 al 20 settembre. La Coppa Italia di Serie A2 2027 è, invece, in programma dal 12 al 14 marzo e parteciperanno, come sempre, le prime quattro squadre classificate al termine del girone d'andata con il formato Final Four.