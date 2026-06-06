Il navigatore la porta fuori strada, turista americana recuperata a Forino Intervento dei vigili del fuoco nella notte a Forino

Notte intensa per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino, impegnati in diversi interventi di soccorso tecnico urgente su tutto il territorio provinciale.

Si è concluso con un lieto fine l'intervento effettuato intorno alle ore 00:30 a Forino, in contrada Esca Piana, dove una turista americana era rimasta con il proprio veicolo impantanato in una zona di campagna dopo essere stata indirizzata dal navigatore satellitare su un percorso non praticabile. La donna è stata raggiunta e soccorsa dai Vigili del Fuoco. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri.