Ariano, Ruggero II: la palestra che diventa palcoscenico di merito e talento La giornata delle eccellenze: in campo studenti, docenti e staff dirigenziale

La palestra dell'IISS Ruggero II si è trasformata oggi in un palcoscenico di merito e talento. Studenti, docenti e staff dirigenziale si sono riuniti per la giornata delle eccellenze, una mattinata dedicata a chi si è distinto nel corso dell'anno scolastico.

Ragazze e ragazzi di classi diverse, di tutti gli indirizzi del Liceo e del Tecnico dal biennio fino alle quinte hanno ritirato i loro certificati davanti a una comunità scolastica in festa.

Quattordici categorie di premiazione hanno scandito il programma, spaziando dal valore della memoria alle olimpiadi di italiano, filosofia, informatica, digitali dei diritti umani in lingua inglese, il premio per i giovani giornalisti del Ruggero news, i giochi di archimede, book Challenge, fino ai premi per la formazione scuola Lavoro: il progetto "Safe and Sound" di Confindustria e Luiss, dove una squadra dell'istituto, la 4° Sia, ha conquistato il primo posto a livello nazionale, il progetto edifici resistenti ai terremoti: le nuove sfide dell’ingegneria civile promosso dall’Università degli studi del Sannio che ha visto la premiazione della 4° Cat; le attività di volontariato della 4° A Les con le associazioni Panacea e Vita. Tesori nascosti della Campania con la 4°A Lad.

Premio speciale per aver dato lustro alla scuola con la sua impresa da tedoforo per Milano-Cortina ad Antonio Grazioso.

Concorso "Valorizzazione delle eccellenze" per il quale sono state premiate rispettivamente per il liceo e il tecnico, Sara Spisto e Aurora Martone, mentre Marissa Di Gregorio ha conquistato il I° posto per il Premio Fair Play.

Le immagini della cerimonia, fortemente voluta dal dirigente Bosco, organizzata dai docenti referenti Lucilla Mincolelli e Paolo Castaldo con la grande collaborazione delle docenti Donatella Martino, Fabiola Maresca e Fiorella Macchiarelli, raccontano meglio di ogni parola il clima di festa che ha caratterizzato l’ultimo giorno dell’anno scolastico 2025/2026.