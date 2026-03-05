Ariano, tragedia sfiorata in via Loreto: paura per due giovani in auto Si stacca un masso dal costone rischiando di centrare in pieno la vettura che ha subito danni

Lo scorso 14 febbraio avevamo rivolto un appello a chi di competenza a non sottovalutare il problema legato alla continua caduta di pietre dal costone di via Loreto ad Ariano Irpino.

Un appello rimasto inascoltato e oggi solo per un soffio non ci è scappata la tragedia. Un masso di grosse dimensioni si è staccato mentre in quel momento stava transitando una fiat 500 sport con due giovani a bordo.

L'auto ha subito danni ma fortunatamente le due persone sono rimaste illese. Ad effettuare la constatazione sono stati gli agenti della polizia municipale intervenuti sul posto, i quali hanno informato dell'accaduto gli uffici comunali preposti. Comprensibile lo spavento da parte degli occupanti della 500 i quali chiederanno ora il risarcimento dei danni al comune.

Non è il primo caso. A terra sull'asfalto ci sono diverse pietre in frantumi, anche di grosse dimensioni. Che si vuole fare di via Loreto? Vogliamo attendere il morto? Il comune è avvisato se accadrà davvero qualcosa di grave su questa strada alle prese con diversi problemi a partire dall'asfalto viscido e pericoloso.