Ariano, tragedia sfiorata in via Loreto: paura per due giovani in auto

Lo scorso 14 febbraio avevamo rivolto un appello a chi di competenza a non sottovalutare il problema legato alla continua caduta di pietre dal costone di via Loreto ad Ariano Irpino.
Un appello rimasto inascoltato e oggi solo per un soffio non ci è scappata la tragedia. Un masso di grosse dimensioni si è staccato mentre in quel momento stava transitando una fiat 500 sport con due giovani a bordo.
L'auto ha subito danni ma fortunatamente le due persone sono rimaste illese. Ad effettuare la constatazione sono stati gli agenti della polizia municipale intervenuti sul posto, i quali hanno informato dell'accaduto gli uffici comunali preposti. Comprensibile lo spavento da parte degli occupanti della 500 i quali chiederanno ora il risarcimento dei danni al comune.
Non è il primo caso. A terra sull'asfalto ci sono diverse pietre in frantumi, anche di grosse dimensioni. Che si vuole fare di via Loreto? Vogliamo attendere il morto? Il comune è avvisato se accadrà davvero qualcosa di grave su questa strada alle prese con diversi problemi a partire dall'asfalto viscido e pericoloso.