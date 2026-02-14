Ariano: continuano a piovere pietre dal costone di Loreto/VIDEO L'appello a non sottovalutare il fenomeno

Ce ne siamo occupati solo giovedì scorso 12 febbraio (leggi qui) della situazione ad altissimo rischio lungo via Loreto ad Ariano Irpino, la strada "scorciatoia" per raggiungere soprattutto nelle ore di punta, le varie scuole del centro da via Covotti, parco Pallottini e piano della croce.

A preoccupare non è solo l'asfalto viscido e mancanza di protezioni. Nuovi distacchi dal costone instabile da anni stanno destano non poca preoccupazione. Non va dimenticato che questa strada è rimasta interdetta negli anni scorsi proprio per la caduta massi senza però concludere nulla. E intervenire su quel costone a protezione della strada e dei residenti non sembra essere al momento impresa facile.

Fortunatemente non si registrano conseguenze gravi, ma il pericolo è dietro l'angolo. Non si esclude che possa essere preso qualche provvedimento precauzionale nelle prossime ore da parte dell'area tecnica comunale.