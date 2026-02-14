Minacce e maltrattamenti ai genitori, 51enne ai domiciliari Ieri l'arresto dei carabinieri

E' finito ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia, un 51enne di Aiello del Sabato. Grazie alle indagini dei carabinieri di Aiello del Sabato, ieri pomeriggio i miliari della Compagnia di Avellino hanno eseguito, nell'hinterland avellinese, nei confronti del cinquantunenne figlio della coppia di anziani la misura cautelare. L’ uomo e’ finito agli arresti domiciliari per maltrattamenti e lesioni aggravate. Il provvedimento firmato dal Gip del Tribunale di Avellino Pasquale Cerrone su richiesta della Procura della Repubblica. Dalle indagini sarebbe emerso come, a partire dal settembre del 2025, quando il cinquantenne era tornato a vivere con i suoi genitori, questi erano stati costretti a subire una vera e propria escalation di minacce. Il cinquantunenne avrebbe compiuto le azioni di maltrattamento nei confronti dei genitori sotto l’effetto di alcol. Nelle prossime ore , il cinquantenne tratto in arresto, difeso dall’avvocato Carmine Pascarosa, dovrà comparire davanti al Gip del Tribunale di Avellino per l’interrogatorio di garanzia e per fornire eventualmente la sua versione.