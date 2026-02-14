E' finito ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia, un 51enne di Aiello del Sabato. Grazie alle indagini dei carabinieri di Aiello del Sabato, ieri pomeriggio i miliari della Compagnia di Avellino hanno eseguito, nell'hinterland avellinese, nei confronti del cinquantunenne figlio della coppia di anziani la misura cautelare. L’ uomo e’ finito agli arresti domiciliari per maltrattamenti e lesioni aggravate. Il provvedimento firmato dal Gip del Tribunale di Avellino Pasquale Cerrone su richiesta della Procura della Repubblica. Dalle indagini sarebbe emerso come, a partire dal settembre del 2025, quando il cinquantenne era tornato a vivere con i suoi genitori, questi erano stati costretti a subire una vera e propria escalation di minacce. Il cinquantunenne avrebbe compiuto le azioni di maltrattamento nei confronti dei genitori sotto l’effetto di alcol. Nelle prossime ore , il cinquantenne tratto in arresto, difeso dall’avvocato Carmine Pascarosa, dovrà comparire davanti al Gip del Tribunale di Avellino per l’interrogatorio di garanzia e per fornire eventualmente la sua versione.
Minacce e maltrattamenti ai genitori, 51enne ai domiciliari
Ieri l'arresto dei carabinieri
I due anziani erano stati costretti a dormire chiusi a chiave in camera da letto.
Aiello del Sabato.