Aggressione a tifosi Avellino in area servizio, 2 Daspo a Bari Le indagini in Puglia

Aggressione a tifosi Avellino in area servizio, 2 Daspo a Bari. Dopo 5 provvedimenti analoghi gia' emessi per l'aggressione ai danni dei tifosi avellinesi, avvenuta il dodici novembre 2023 nell'area di servizio autostradale Murgia Ovest, la polizia ha identificato altre due persone coinvolte nell'episodio. Quel giorno, un gruppo di tifosi baresi aggredi' alcuni sostenitori avellinesi diretti a Brindisi per assistere all'incontro di calcio Brindisi-Avellino, valevole per il campionato di Serie C. Le indagini condotte dalla Digos barese hanno consentito al questore Annino Gargano di adottare due ulteriori provvedimenti di daspo nei confronti delle persone identificate. I provvedimenti adottati sono finalizzati a garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione delle manifestazioni sportive.

L’attività di prevenzione e contrasto a ogni forma di violenza connessa agli eventi sportivi prosegue con costante attenzione, a tutela dei cittadini e dei tifosi che intendono vivere lo sport come momento di aggregazione e sana partecipazione.