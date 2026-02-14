La spazzatura di casa portata nei bidoni del cimitero: accade anche questo

La scoperta di un operaio all'interno del luogo sacro ad Ariano Irpino sotto i nostri occhi

la spazzatura di casa portata nei bidoni del cimitero accade anche questo

La segnalazione del giorno...

Ariano Irpino.  

Questa mancava nelle scorribande degli incivili. Sacchetti di spazzatura portati da casa o altri luoghi e lasciata nei bidoni della differenziata all'interno del cimitero.

Lo abbiamo visto con i nostri occhi tra lo stupore di un attento e solerte dipendente comunale. E' accaduto alle spalle dell'obitorio. All'interno di un sacchetto resti di cibo consumato a tavola, vaschette di plastica ed atri rifiuti.

Lungo i viali stesso disordine all'interno dei vari bidoni, nonostante sia riportato su ognuno, la tipologia di rifiuti da conferire: fiori, ceri, carta, plastica. 

E con i nostri occhi abbiamo visto un addetto al cimitero intento a rovistare all'interno dei bidoni al fine di ripristinare ordine e decoro. Ma vi sembra normale che anche in un cimitero debbano verificarsi questi squallidi episodi di inciviltà?

Per non parlare dei furti che continuano a verificarsi all'interno. E di pochi giorni fa la sparizione lampo di un copribara dalla tomba di un defunto appena tumulato. Ma questo è poca roba rispetto a ciò che avviene incredibilmente nel luogo sacro. 

Ultime Notizie