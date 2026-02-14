La spazzatura di casa portata nei bidoni del cimitero: accade anche questo La scoperta di un operaio all'interno del luogo sacro ad Ariano Irpino sotto i nostri occhi

Questa mancava nelle scorribande degli incivili. Sacchetti di spazzatura portati da casa o altri luoghi e lasciata nei bidoni della differenziata all'interno del cimitero.

Lo abbiamo visto con i nostri occhi tra lo stupore di un attento e solerte dipendente comunale. E' accaduto alle spalle dell'obitorio. All'interno di un sacchetto resti di cibo consumato a tavola, vaschette di plastica ed atri rifiuti.

Lungo i viali stesso disordine all'interno dei vari bidoni, nonostante sia riportato su ognuno, la tipologia di rifiuti da conferire: fiori, ceri, carta, plastica.

E con i nostri occhi abbiamo visto un addetto al cimitero intento a rovistare all'interno dei bidoni al fine di ripristinare ordine e decoro. Ma vi sembra normale che anche in un cimitero debbano verificarsi questi squallidi episodi di inciviltà?

Per non parlare dei furti che continuano a verificarsi all'interno. E di pochi giorni fa la sparizione lampo di un copribara dalla tomba di un defunto appena tumulato. Ma questo è poca roba rispetto a ciò che avviene incredibilmente nel luogo sacro.