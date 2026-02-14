Operai movimentazione ricoverati Moscati ad Avellino: è stato di agitazione Presa di posizione del sindacato

Ultratrasporti, Cgil e Cisl hanno proclamato lo stato di agitazione, ed avviato la procedura di raffreddamento, prima dello sciopero, dei lavoratori dipendenti della Epm che effettuano la movimentazione dei ricoverati al Moscati.

Lo denunciano in una nota Michele Caso Luigi Ambrosone e Salvatore Montuori: "Questi lavoratori, da tempo stanno rivendicando un corretto inquadramento della loro attività. Movimentare i ricoverati richiede una professionalità, una responsabilità, ed una attenzione proprio in rispetto e a tutela dei malati.

Invece sono inquadrati come semplici trasportatori di “merce” con un contratto non rispondente alla loro attività.

Oltre questo problema che resta importantissimo, la Regione Campania, in data 29 gennaio ha emanato una disposizione che prevede la possibilità di stabilizzare questo personale che, durante il periodo Covid ha contribuito sostanzialmente ad affrontare quella drammatica emergenza.

Inaspettatamente da parte dell’azienda Moscati non vi è nessuna volontà di dare una risposta positiva che renda giustizia a questi lavoratori.

Avverso questo comportamento ingiustificato ed inspiegabile, a partire da lunedì 16 gennaio dalle ore 9,00, la FIlcams Cgil, la Uil Trasporti e la Fisascat Cisl congiuntamente ai lavoratori, inizieranno una protesta, all’ingresso dell’ospedale Moscati.