Da Montemiletto a Casa Sanremo: l'Irpinia brilla con Gaia e Piero Gaia Pasquariello e Piero Napolitano saranno protagonisti di Sanrmeo Doc e Casa Sanremo

La musica made in Irpinia torna a brillare sui palconoscenici nazionali, confermando una realtà sempre più ricca di talenti. C’è grande attesa difatti per i due giovani artisti di Montemiletto, Gaia Pasquariello e Piero Napolitano, che approderanno a Sanremo per esibirsi proprio nella settimana più attesa per la musica italiana, quella del Festival di Sanremo.

Due giovani talenti

I due giovani talenti irpini provenienti dall’Accademia “Frank Guarente” di Montemiletto, parteciperanno il prossimo 26 febbraio al format Sanremo DOC, e il 27 febbraio a Sanremo Live Box con l’associazione VMA Production, diretta dal direttore artistico Vincenzo Capasso.

Gaia studentessa dell'Amabile

Gaia Pasquariello, 14 anni , frequenta la classe 2 B dell’Istituto ITE “Amabile” di Avellino, indirrizo Amministrazione, Finanzia e Marketing. Allieva dell’Accademia “Frank Guarente” dove studia Canto dal 2021, con la maestra Pina Cassano, e pianoforte dal 2026 con la maestra Laura Intinghero. La cantante parteciperà alla kermesse sanremese con l’esecuzione del brano inedito “Baci da incubo”, scritto proprio dal maestro Vincenzo Capasso. Gaia coltiva la passione per il canto sin dalla giovane età: sua mamma racconta che ha iniziato prima a cantare e poi a parlare.

Piero alunno del Mancini

Piero Napolitano, 18 anni, classe 2007, frequenta il quinto anno del Liceo Scientifico P.S. Mancini di Avellino. Il giovane artista studia canto da quando aveva 10 anni con la maestra Pina Cassano e da quest’anno ha iniziato a studiare pianoforte con la maestra Laura Intinghero. Piero parteciperà agli eventi musicali sanremesi con un suo brano inedito dal titolo "Lettera d'amore e odio ", testo scritto dallo stesso cantante, con le musiche del maestro Vincenzo Capasso.

Sanremo Doc

“Sanremo D.O.C.” (Musica di origine controllata) è un noto format televisivo e musicale giunto alla 21esima edizione, ideato da Danilo Daita, che si svolge nella settimana più importante per la musica italiana proprio a Sanremo, durante la settimana del Festival della Canzone Italiana. Il programma musicale, pur non essendo un Festival, è una delle più importanti manifestazioni tra quelle collaterali al Festival principale, offrendo la possibilità di dare visibilità a nuovi talenti, permettendo loro di esibirsi in una location dedicata, davanti a produttori, talent scout, radio, artisti accreditati, manager e altro addetti ai lavori, che si fermano per ascoltare i giovani artisti che si esibiscono.

Casa Sanremo

Altra prestigiosa vetrina per i due talenti montemilettesi sarà la partecipazione a “Casa Sanremo Live Box”, spazio importante di promozione musicale che offre ad artisti, cantanti emergenti e band l’opportunità di esibirsi dal vivo in uno studio professionale, allestito negli spazi di Casa Sanremo al Palafiori, durante la settimana del Festival di Sanremo . Non è un concorso con classifica né un contest ma una vetrina molto significativa per gli appassionati del mondo dello spettacolo: un palcoscenico professionale all’interno di Casa Sanremo dove giovani artisti possono mostrare il loro talento durante il periodo più importante della musica italiana, fare interviste e ottenere visibilità sui canali social e streaming ufficiali.

La musica

Una bellissima occasione per la musica made in Irpinia e motivo di grande orgoglio e soddisfazione per l’Accademia Musicale “Frank Guarente”, diretta dalle maestre Pina Cassano e Laura Intinghero, fondata ben 26 anni fa con la finalità di avvicinare i ragazzi alla musica e di formare nuove generazioni di musicisti, che negli anni è diventata fucina di talenti. Sanremo, si sa, è il sogno di ogni cantante; partecipare a questi eventi così importanti rendono orgogliosa ed entusiasta tutta la comunità di Montemiletto, che si stringe con affetto e soddisfazione per augurare buona fortuna ai suoi due giovani artisti conterranei.