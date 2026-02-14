Odissea Galleria Monte Pergola: "Siamo stanchi, non accetteremo altri ritardi" Il vicesindaco di San Michele di Serino: mi espongo anche a critiche perché protesto per la galleria

"Non temo critiche per il mio espormi nel difendere diritti e sicurezza delle persone. Quella galleria è un inferno e non accetteremo altri ritardi". Così il vicesindaco Antonio Delle Grazie commenta quanto avvenuto ieri sera nella galleria di Monte Pergola a Solofra. Un nuovo incidente è avvenuto ieri sera, con un bilancio di 4 auto coinvolte e 4 feriti. Si sono registrate code chilometriche sul Raccordo e riesplode la rabbia di cittadini e automobilisti alle prese con i disagi di un Raccordo-Cantiere da anni.

"Siamo stanchi - dice Delle Grazie -. Ci auguriamo che vengano rispettati i tempi dei lavori e che la galleria torni sicura e percorribile in entrambe le canne. Ogni giorno migliaia di persone percorrono il raccordo tra disagi e attese e la rabbia è tanta". Ieri sera un tamponamento tra quattro auto ha reso il raccordo un inferno per migliaia di persone, con ritardi e disagi anche sui percorsi alternativi. "Il solito caos a cui diciamo basta", commenta Delle Grazie.