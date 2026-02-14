Grande attesa per il carnevale vallesaccardese: attrazioni per piccoli e grandi Iniziativa organizzata dall'associazione Iris con il patrocinio dell'amministrazione comunale

Grande attesa a Vallesaccarda per l’evento di carnevale organizzato dall’associazione Iris con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

L’appuntamento, con ingresso libero, è previsto per domani domenica 15 Febbraio a partire dalle ore 16:00. Una iniziativa che da quest’anno è stata preparata con i minimi dettagli e che prevede diversi giochi ed animazione a cura di Sister Service ma anche stand gastronomici.

"Anche quest’anno - spiegano i rappresentanti dell’Associazione Iris - abbiamo organizzato un momento di attrazione non solo per i bambini ma anche per gli adulti.

Questa manifestazione di sicuro sarà da attrazione anche per i comuni limitrofi che troveranno la consueta ospitalità e il dovuto divertimento”