Monteforte Irpino: paese della pace e dell'amore Tre cuori rossi sulla facciata del municipio

Tre cuori rossi accanto alle bandiere dell’Italia e dell’Europa, un messaggio di pace, amore e speranza che arriva da Monteforte Irpino e che travalica la giornata di San Valentino.

Noi vogliamo essere il paese dell’amore e della pace 365 giorni all’anno - sottolinea il sindaco Fabio Siricio -. Lanciamo oggi questo messaggio ma saremo sempre costruttori di pace e di solidarietà tra i cittadini con iniziative e segnali concreti che stiamo ideando e che, a breve, realizzeremo.

I cuori sono anche un omaggio dell’amore verso il paese per chi si è candidato ad amministrare la cosa pubblica con l’obiettivo che un domani ci sia un unico cuore grande pulsante che parta da Monteforte per unire tutta l’Irpinia e non solo".

Monteforte, dunque, paese dell’amore. Proprio per sugellare la giornata di San Valentino, questa mattina in municipio il sindaco ha celebrato un matrimonio ed una promessa di matrimonio.

"Abbiamo bisogno di maggiore armonia, anche con piccoli gesti vogliamo scaldare il cuore delle persone. Monteforte vuol guidare un popolo che cammina verso la pace e la solidarietà.

L’amore sempre al primo posto, in ogni nostro gesto. E auguri a tutti gli innamorati", conclude il sindaco Siricio.