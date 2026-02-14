"Da tre anni non posso recarmi nel mio terreno a causa di una perdita d'acqua" L'appello di un abitante di contrada Tranzano ad Ariano Irpino

"Da tre anni non sono libero di potermi recare nel mio terreno a causa di una perdita di acqua. E' qualcosa di veramente assurdo".

A contattarci è un abitante di località Tranzano ad Ariano Irpino. "Non posso fare praticamente nulla in quei terreni. Ho provato in qualche modo a contattare l'alto calore ma fino ad oggi nulla. La perdita è sempre lì ed oltre ad essere un disagio è uno spreco enorme. Non sappiamo davvero più a chi rivolgerci per risolvere questa annosa vicenda".

Si tratta della strada che dal bivio della stazione porta alla carrozzeria Irpinia, scendendo a valle per intenderci. Una strada anche questa ad altissimo rischio.

La foto ritrae uno dei punti critici dove già diverse auto hanno rischiato grosso. E' priva, come si può notare, di qualsiasi protezione. Viene rivolto un appello affinchè possa essere dotata di una staccionata o un guard rail.