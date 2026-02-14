Avellino Basket, ecco Pullazi per il reparto lunghi Coach Di Carlo: " Sono molto contento del suo inserimento per il nostro finale di stagione"

Sosta forzata in campionato, novità per il roster in casa Unicusano Avellino Basket. Il club irpino ha annunciato l'ingresso dell'ala forte Rei Pullazi, classe '93. "Sono molto contento di venire ad Avellino. - ha spiegato l'ex Givova Scafati - C’era già stata la possibilità di venire in Irpinia la scorsa estate, alla fine il destino, in qualche modo, ha fatto sì che questo avvenisse ugualmente. Non vedo l’ora di poter iniziare e dare una mano alla squadra, per cercare di fare il meglio possibile. Ringrazio la società per aver deciso di puntare su di me ed avermi portato in una piazza sana ed ambiziosa". “È un giocatore che ha delle caratteristiche offensive e difensive utili a darci delle alternative tattiche. - ha aggiunto il coach dell'Avellino Basket, Gennaro Di Carlo - È stato protagonista a Trapani ed Udine, contribuendo alla promozione in Serie A di entrambe le formazioni. L'aver fatto parte di roster così importanti lo ha portato a maturare esperienza e per noi rappresenterà sicuramente un vantaggio. Sono molto contento e fiducioso del suo inserimento e del nostro finale di stagione".

"Completa il pacchetto lunghi"

"Rei, per le caratteristiche tecniche, va a completare il nostro pacchetto dei lunghi. - ha sottolineato il gm dell'Avellino basket, Antonello Nevola - Un giocatore esperto, importante, siamo contenti abbia accettato di far parte della nostra squadra. Il club ha compiuto un ulteriore sforzo per il conseguimento dei propri obiettivi, per un finale di stagione da vivere insieme a tutti i nostri sostenitori, aspicando possa regalarci emozioni e grandi soddisfazioni".