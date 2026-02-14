È la vigilia di Avellino-Pescara: Reale torna tra i convocati Recuperato anche Sala dall'influenza che aveva negato all'ex Como la sfida contro il Frosinone

Reale ha superato in poche ore l'infortunio che l'aveva costretto allo stop per la sfida contro il Frosinone, il trauma contusivo alla caviglia sinistra rimediato nell'allenamento pregara, e torna nell'elenco dei convocati diramato da Biancolino per la sfida che vedrà l'Avellino affrontare il Pescara al "Partenio-Lombardi" (domani ore 19.30). Favilli (edema osseo al calcagno sinistro), Izzo (recupero dalla lesione del muscolo soleo di destra) e Kumi (lesione distrattiva al terzo medio del flessore della coscia destra), restano, invece, fuori dalla lista diramata dal tecnico biancoverde. Missori torna a disposizione dopo il turno di squalifica. Sala ha superato l'influenza che aveva negato all'ex Como di scendere in campo contro i ciociari mercoledì scorso. I calciatori a disposizione: 1 Iannarilli, 2 Missori, 3 Sala, 6 Palmiero, 7 Tutino, 8 Pandolfi, 9 Patierno, 10 Russo, 11 D’Andrea, 14 Biasci, 18 Sgarbi, 19 Reale, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 27 Le Borgne, 29 Cancellotti, 30 Daffara, 39 Besaggio, 44 Simic, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 78 Milani, 94 Insigne

Il report del club irpino

"Andrea Favilli sta curando l’edema osseo al calcagno sinistro. Armando Izzo sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione del muscolo soleo di destra. Justin Kumi sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione distrattiva al terzo medio del flessore della coscia destra".