New Sporting In: vittorie e medaglie nella gara Campioni Campani Il team ufitano è già pronto per nuovi appuntamenti verso la primavera

Due primi posti, un secondo e un terzo gradino del podio e per la squadra un'ottima prova. Soddisfazione in casa New Sporting In dopo le prestazioni alla Piscina Centro Federale Felice Scandone di Napoli con la prima posizione per Piergiorgio Laudati e per Samuele Cardinale. Secondo posto per Ciro Di Lillo e il terzo per Miranda Scrima con la bellissima prova anche per Nicoletta Laudati. Dopo quanto ottenuto negli appuntamenti del gennaio scorso, il team ufitano, guidato dal tecnico Mario Altavilla, pone lo sguardo verso i prossimi obiettivi verso una primavera ricca di tappe. Prosegue il percorso lungo l'inverno per la New Sporting In con i giovani atleti tra la gara Campioni Campani alla Piscina Scandone e il Trofeo Propaganda, come avvenuto a Benevento. La società del Tricolle è già al lavoro per i nuovi appuntamenti in calendario nel 2026.