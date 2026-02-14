Ariano: scempio rifiuti sotto il ponte della ferrovia Ancora una grave situazione di inciviltà purtroppo impunita

"E' da vigliacchi lasciare quei rifiuti sotto il ponte della ferrovia, recandosi di proposito, sapendo di non essere scoperti da nessuno, ma è una storia che prima o poi dovrà pur finire. Siamo davvero stanchi".

La segnalazione (e per questo ringraziamo i nostri lettori), questa volta ci arriva da via Camporeale, lo chiamano il ponte di Cippone. Per intenderci si tratta della strada che da località Cupamorte, prosegue verso l'azienda Trancucci e la 90 bis.

"Chi arriva qui scarica di tutto - ci dice un residente indignato, mostrandoci dal suo telefonino il luogo dello scempio. Hanno lasciato tempo fa, persino una pecora morta in avanzato stato di decomposizione. Uno schifo. Non si poteva respirare".

Una storia che si trascina da tempo, purtroppo senza soluzione. Eppure i controlli non mancano e anche le sanzioni continue da parte della polizia municipale che evidentemente finora non sono bastate".