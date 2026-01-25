New Sporting In: ottime prove a Napoli e Benevento Società ufitana protagonista alla gara Campioni Campani e al Trofeo Propaganda

Nelle scorse ore la New Sporting In di Ariano Irpino è stata protagonista nella gara Campioni Campani alla Piscina Centro Federale "Felice Scandone" di Napoli. Secondo posto per Miranda Scrima con le ottime prestazioni di Marta Mariapia Grasso, Andrea Tarantino e Giuseppe Palmieri. In mattinata, nel corso del primo Trofeo Propaganda a Benevento, la società ufitana ha firmato buonissime prove anche con Gaia Rogazzo, Marta Li Pizzi, Eugenia Gammarota, Bryan Sebastiano e Mario Masella. Grande soddisfazione per il tecnico Mario Altavilla, già pronto con la società New Sporting In per le prossime gare con un team in crescita e che nel weekend ha vissuto una fase importante di sviluppo del percorso natatorio tra Napoli e Benevento. Il club del Tricolle è al lavoro per i nuovi appuntamenti in calendario con il 2026 che è solo all'inizio.