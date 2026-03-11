"Referendum sulla giustizia: le ragioni del sì e del no a confronto" Primo appuntamento di "Gymnasium" la nuova rassegna di Fdi ad Avellino

Primo appuntamento di "Gymnasium" la nuova rassegna di incontri voluta dal coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Avellino, pensata come spazio di approfondimento e formazione sui grandi temi della vita istituzionale e civile per promuovere il confronto delle idee e alimentare il dibattito pubblico.

Il primo incontro in programma il prossimo 14 marzo alle ore 17.00 al complesso monumentale carcere borbonico ad Avellino, in piazza Alfredo de Marsico, sarà dedicato al tema “Referendum sulla giustizia: le ragioni del sì e del no a confronto”, con la partecipazione di autorevoli studiosi e rappresentanti delle istituzioni

Il programma

Saluti Modestino Maria Iandoli coordinatore comunale Fdi Avellino, Gianfranco Rotondi vicepresidente commissione politiche dell'unione europea gruppo fdi camera dei deputati, Giulia Cosenza vicepresidente commissione cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, gruppo fdl al senato. Introduce Ines Fruncillo presidente coordinamento provinciale Fdi Avellino.

Confronto tra Ernesto Galli Della Loggia, storico editorialista de "Il corriere della sera", Eugenio Mazzarella filosofo, professore filosofia teoretica, Massimo Villone costituzionalista, professore diritto costituzionale, Ortensio Zecchino professore storia del diritto. Modera i lavori Marco Demarco giornalista.