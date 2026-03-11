Svolta storica a Bisaccia: consegnati 18 alloggi nel quartiere Boscozzulo Riqualificazione urbana e sostenibilità energetica

Con la consegna di diciotto alloggi prende forma il recupero del quartiere di contrada Boscozzulo, a Bisaccia, restituendo abitazioni funzionali e sostenibili a nuclei familiari in graduatoria.

L’intervento riguarda 17 alloggi di edilizia residenziale pubblica e un alloggio di edilizia residenziale sociale destinato a situazioni temporanee di particolare disagio.

Il progetto chiude una lunga vicenda iniziata nell’ambito della ricostruzione post-sisma del 1980 e rimasta per anni incompiuta, con edifici parzialmente realizzati e un comparto urbano segnato dal degrado.

Il recupero del quartiere ha previsto la demolizione dei fabbricati non recuperabili e la rimodulazione degli edifici esistenti, trasformati in 18 nuove unità abitative in classe energetica A, dotate di sistemi ad alta efficienza e impianti fotovoltaici.

L’intervento ha interessato anche gli spazi esterni, con il completamento delle urbanizzazioni, il potenziamento della pubblica illuminazione e la sistemazione a verde delle aree liberate dalle demolizioni.

L’alloggio sociale, progettato con accorgimenti per l’abbattimento delle barriere architettoniche, sarà utilizzato dal Comune di Bisaccia per far fronte a situazioni temporanee di particolare disagio, quale strumento di intervento in caso di emergenze abitative o condizioni di fragilità, in raccordo con i servizi sociali.

Alla cerimonia di consegna hanno partecipato l’Assessora regionale alle Politiche abitative Claudia Pecoraro, il presidente di Acer Campania David Lebro e il sindaco di Bisaccia Marcello Arminio.

"Questi diciotto alloggi rappresentano un intervento di grande qualità", ha dichiarato il presidente di Acer Campania David Lebro. "Il progetto, firmato da Aldo Loris Rossi, propone edifici che dialogano con il territorio e introducono una nuova logica nell’organizzazione degli appartamenti, attenta alla qualità dell’abitare e alla sostenibilità energetica. Con questo intervento non consegniamo solo case, ma completiamo la riqualificazione di un quartiere rimasto per troppo tempo incompiuto".

"Stiamo lavorando a una nuova stagione di programmazione per l’edilizia residenziale pubblica in Campania", ha dichiarato l’assessora regionale Claudia Pecoraro.

"È stato avviato, insieme agli uffici regionali e ad Acer, un censimento degli immobili per conoscere con precisione lo stato manutentivo e il livello di occupazione del patrimonio. Parallelamente è in corso la definizione di un nuovo bando per la quantificazione del fabbisogno abitativo. Incrociando questi dati sarà possibile programmare con maggiore precisione l’utilizzo delle risorse europee, in particolare del Fesr, da destinare all’housing sociale e all’edilizia residenziale pubblica.

La riqualificazione delle aree interne non è uno slogan, ma una scelta strategica per la rinascita della Campania e per valorizzare la ricchezza e la bellezza dei territori".