L'arbitro di Entella-Avellino: ha diretto il match d'andata I due assistenti, Galimberti e Zanellati, sono della sezione di Seregno

La gara Virtus Entella-Avellino, valida per la trentesima giornata del campionato di Serie B e in programma domenica (ore 15) al "Sannazzari" di Chiavari, sarà diretta da Mario Perri della sezione di Roma 1 con Stefano Galimberti e Glauco Zanellati della sezione di Seregno assistenti e con Edoardo Gianquinto della sezione di Parma quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Niccolò Baroni della sezione di Firenze con Andrea Colombo della sezione di Como AVAR.

Al "Partenio-Lombardi" il 2-0 biancoverde sui liguri

Perri ha diretto il match d'andata: Avellino-Virtus Entella 2-0 del 27 settembre scorso. In stagione il fischietto capitolino ha arbitrato anche un'altra gara dei liguri, la vittoria sul Monza (1-0) del 10 gennaio scorso. Sono quattro i precedenti con i lupi: oltre al match d'andata ci sono altri due successi biancoverdi (il 2-0 sulla Casertana del 16 ottobre 2023 e il 2-3 a Francavilla Fontana contro la Virtus del 22 ottobre 2022) e un pareggio (Avellino-Juve Stabia 2-2 del 13 gennaio 2024).

Le designazioni arbitrali

Serie B

Trentesima Giornata

Modena-Spezia: Turrini

Bari-Reggiana: Pairetto

Cesena-Frosinone: Massimi

Empoli-Mantova: Marcenaro

Juve Stabia-Carrarese: Tremolada

Padova-Catanzaro: Ferrieri CaputI

Monza-Palermo: Doveri

Sampdoria-Venezia: Feliciani

Virtus Entella-Avellino: Perri

Sudtirol-Pescara: Allegretta