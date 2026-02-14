Ariano: le notti incivili e impunite nel silos parcheggio Calvario Sotto accusa i genitori: "Vigilate di più sui vostri figli"

Bottiglie di alcolici, bicchieri sparsi e sporcizia. E' lo scenario di un'ennesima notte incontrollata a base di cocktail, nel silos parcheggio Calvario ad Ariano Irpino. Si è brindato in maniera sfrenata lasciando i segni dell'ennesima barbaria. Due strutture, a questa aggiungiamo anche quella di Anzani, dove soprattutto nelle ore serali e notturne ognuno fa ciò che vuole.

"Non c’è molto da commentare - scrive in un post Franco Caruso - cari genitori vostro figlio/a questa notte "ha stappato" auguri, però potevate educarlo/a a comportarsi meglio con il prossimo e con l’ambiente".

Dopo l'apparente tregua al boschetto dove gli operai idraulico forestali hanno ripristinato per l'ennesima volta il gazebo devastato e incendiato, bisogna fare i conti con l'inciviltà purtroppo impunita nel mega parcheggio Calvario.

"Lo hanno riempito di scritte vergognose ovunque e non chiamatela arte - ci dice una donna - fa letteralmente schifo e quanto accaduto la notte scorsa, la dice lunga sulla mancanza di controlli in queste strutture, dove tra l'altro ci sono diverse auto di residenti parcheggiate che non si sentono più sicuri.

Con la fine dei lavori delle piazze, andrebbe pitturato nuovamente all'interno eliminando questo scempio vergognoso e volgare".